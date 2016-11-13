Информационное агентство Reuters сообщает, что стали известны предварительные результаты президентских выборов в Молдове, основными претендентами на которых является пророссийский социалист Игорь Додон и прозападный политик Майа Санду, - об этом передает replyua.net.
На данный момент обработаны уже 90 процентов голосов избирателей. Согласно данных сайта избирательной комиссии, 55,9 % голосов получил Игорь Додон, 44,1% – Майа Санду. Как сообщалось ранее, Додон не раз высказывался о необходимости налаживания отношений с Москвой. Во время предвыборной агитации социалист заявлял, что откажется от евроинтеграционного курса страны и обеспечит вступление Молдовы в таможенный союз с Россией.
Политика евроинтеграции доминировала в Молдове в течение последних семи лет, однако теперь, вероятно, страна от нее окажется. Прозападное правительств потеряло доверие народа из-за громкого коррупционного скандала, произошедшего в 2014 году – тогда из центрального банка стары был украден один миллиард евро. Майа Санду, набравшая меньшее количество голосов и в первом туре выборов, не станет президентом страны.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Горячая тема: Пономарь: отличная воскресная новость