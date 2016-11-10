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Хіггінс про РФ: Часто брехати не означає бути вмілим брехуном

Хіггінс про РФ: Часто брехати не означає бути вмілим брехуном
Відповідальність за відправлення до окупованих територій України військової техніки Російської Федерації несуть відповідальність Збройні сили РФ. Про це під час розмови з представниками «DW» розповів автор міжнародної групи розслідування «Bellingcat» Еліот Хіггінс, передає replyua.net.

«Хто інший, крім російського вищого військового командування може нести відповідальність за введення військової техніки РФ до окупованих територій України? Важко лише визначитися з ім’ям конкретної особи, яка віддавала наказ. Але у міжнародної слідчої групи є ще купа неопрацьованого матеріалу», - зазначив він.

«Ми сподіваємося, що після опрацювання цих даних можна буде з впевненістю назвати точні імена винуватців кривавого вбивства майже 300 людей, які летіли рейсом МН17 малайзійських авіаліній. Це лише питання часу, оскільки правда, як ми всі знаємо, рано чи пізно випливає, якщо її не приховувати ретельно», - зауважив Хіггінс. «Також ми перевіряємо бомбардування в Сирії. Російське Міноборони запевняє, що не бомбило лікарню. А після нашої перевірки виявляється, що вони брешуть. Росія добре розвинута в розвідці та веденні війни. Проте постійно брехати не означає бути вмілим брехуном», - додав представник «Bellingcat».
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