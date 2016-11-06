После Молдовы Россия взялась за Болгарию, - Reuters

Информационное агентство Reuters сообщает, что социологические опросы в Болгарии показывают, что на президентских выборах, которые пройдут сегодня, может победить пророссийский кандидат Румен Радев, обещавший отменить санкции против России - об этом передает replyua.net.
Издание сообщает, что основными претендентами на президентское кресло в Болгарии является кандидат от правящей партии Цецка Цачева и социалист Румен Радев, активно поддерживающий снятие санкции Европейского союза с России. По мнению экспертов, если Цачева действительно проиграет, что Радев, получив власть, попытается сменить правительство и спровоцировать досрочные парламентские выборы, что позволит Путину провернуть в Болгарии уже успешно разыгранный в Молдове сценарий.
Политологи заявляют, что такой сценарий развития событий все же маловероятен, но возможен. Многие опасаются, что победа лидера Социалистической парии Болгарии может привести страну к политической и экономической нестабильности, а также приостановке процесса реформ, так необходимых после реорганизации Центрального банка Болгарии. Вполне вероятно, что победа Радева может спровоцировать и массовые общественные протесты и демонстрации.
Горячая тема: Путин пояснил, кто такой князь Владимир
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter