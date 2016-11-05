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Поляки посадят американского профессора за "ненаучные высказывания"

Поляки посадят американского профессора за "ненаучные высказывания"
Как информирует replyua.net со ссылкой на Associated Press, власти Польши сегодня оказались под пристальным вниманием западных, в частности – американских СМИ, за их намерение привлечь к уголовной ответственности профессора Принстонского университета, поляка по происхождению, за его научный тезис «оскорбляющий Польшу».

Западные СМИ, называя руководство Польши «националистическим», пишут о том, что европейская страна все более ожесточает свою позицию в давнем научном споре. Яна Томаша Гросса начали судить за его слова о том, что «во время Второй мировой войны поляки убили больше евреев, чем немцев». По мнению польских властей, это научное утверждение является национальным оскорблением для поляков и Польши как страны в целом. Как известно, за подобные заявления, как и за высказывание «польские лагеря смерти» законодательство Польши предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Прокуратура Польши ведет расследование против Гросса уже год. Его адвокат заявляет, что «привлечение к уголовной ответственности очень маловероятно», тем не менее, власти Польши не отступаются и намерены задержать профессора, несмотря на то, что он приехал в Польшу из США на допрос добровольно.

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