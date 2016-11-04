валюта
СпецтемаМуждабаев: вы хоть в курсе, горячие головы, кто такой Матвей Ганапольский?

Прошлогодние переговоры по ядерной сделке с Ираном подслушивались, - прокуратура Швейцарии

Прошлогодние переговоры по ядерной сделке с Ираном подслушивались, - прокуратура Швейцарии
Как передает replyua.net со ссылкой на Associated Press, власти Швейцарии заявили сегодня, что в результате 18 месяцев расследования они пришли к выводу, что подозрения в кибер-шпионаже за переговорами по иранской ядерной сделке, небезосновательны. Специальные службы Швейцарии установили, что переговоры прослушивались, но им не удалось выяснить, кто за этим стоит.

Генеральный прокурор Швейцарии Майкл Лаубер заявил, что швецкарским спецслужбам удалось установить, что переговоры в Женеве прослушивались с помощью специального программного обеспечения, разработанного для целей шпионажа. Компьютер, который был взломан, находился в том же отеле, в котором проходили переговоры о сдерживании ядерной программы Ирана - President Wilson.

Лаубер подчеркнул, что им удалось установить сам факт преступной деятельности, однако не удалось выяснить, кто за ним стоит. Компания Касперский, принимавшая участие в расследовании заявила, что «программное обеспечение, использованное для взлома компьютера и прослушивания, было настолько сложным и дорогим, что создать его могли только по заказу правительства одной из стран».

Горячая тема: Говорухин поставил на место Поклонскую
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
04 ноя 2016
11856

Недооцененные шутки Петросяна: юморист попытался высмеять Украину

Евгений Петросян, известный в России юморист, который в последнее время почему-то шутит очень не смешно, решил затронуть в своих монологах тему российско-украинского конфликта. Как информирует


Свежие новости

Запізніле прозріння: президент Болгарії визнав, що Росія хоче розколоти Європу

Даже Нацполиция Украины была шокирована тем, что обнаружила в подвале дома в Киевской области (ФОТО)

Денис Казанський: Ходаковський сам визнав, що в «Л/ДНР» ненавидять сепаратистів

Прокуратура Германии возбудила уголовное дело против Марка Цукерберга

Миграционный вопрос окончательно расколол партию Меркель на две части

Невдала осінь для Samsung: тепер відкликають пральні машини

Переграв? Очільник Пентагону хоче посилити ядерний потенціал США

Пользователи социальных сетей возмущены уродливыми балконами на здании в центре Киева

З’явилось фото із трюму скандального «Адмірала Кузнецова» - блогер

В декабре Украину посетит президент Литвы

США тренуються бомбити Росію – блогер

Украинцы смогут оставлять комментарии к проектам законов, - Рада

Блогер: Росія – цвинтар забутих зірок (відео)

Турчинов: Когда говорят, что с Путиным можно договориться, я в это не верю

Вибори в США як спосіб промивання мізків росіянам

В Йорданії загинули американські солдати

Олешко: украинцы, которые добровольно едут в РФ, должны сами за себя отвечать

Блогер порахував у якій фракції найбагатші депутати

На временно оккупированных территориях в Украине ежегодно добывается до 1,5 млн тонн угля, - эксперты

Прогнози підтверджується? США «зніматиме голови» за е-декларації

 Новости за день