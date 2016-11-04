Прошлогодние переговоры по ядерной сделке с Ираном подслушивались, - прокуратура Швейцарии

Как передает replyua.net со ссылкой на Associated Press, власти Швейцарии заявили сегодня, что в результате 18 месяцев расследования они пришли к выводу, что подозрения в кибер-шпионаже за переговорами по иранской ядерной сделке, небезосновательны. Специальные службы Швейцарии установили, что переговоры прослушивались, но им не удалось выяснить, кто за этим стоит.
Генеральный прокурор Швейцарии Майкл Лаубер заявил, что швецкарским спецслужбам удалось установить, что переговоры в Женеве прослушивались с помощью специального программного обеспечения, разработанного для целей шпионажа. Компьютер, который был взломан, находился в том же отеле, в котором проходили переговоры о сдерживании ядерной программы Ирана - President Wilson.
Лаубер подчеркнул, что им удалось установить сам факт преступной деятельности, однако не удалось выяснить, кто за ним стоит. Компания Касперский, принимавшая участие в расследовании заявила, что «программное обеспечение, использованное для взлома компьютера и прослушивания, было настолько сложным и дорогим, что создать его могли только по заказу правительства одной из стран».
Горячая тема: Говорухин поставил на место Поклонскую
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter