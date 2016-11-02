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Привіт для «Іскандерів» з Румунії – блогер

Привіт для «Іскандерів» з Румунії – блогер
Блогер Олександр Коваленко повідомив останні новини про темпи модернізації збройних сил держав Східної Європи, спровоковані російською агресією в Україні, - про це replyua.net повідомляє з посиланням на сторінку експерта в Фейсбук.

Так, сьогодні, другого листопада 2016 року, до Румунії прибула перша партія зенітно-ракетних комплексів MIM-104 Patriot – вона прямувала з Німеччини у супроводі сотні американських вояків. Це батарея буде дислокуватись в районі Констанци. Для тих, у кого немає перед очима карти, блогер нагадує, що це приморський регіон, який практично межує з Молдовою. Крім того, не можна не згадати про польську заявку на придбання для своїх збройних сил восьми батарей зенітно-ракетних комплексів Patriot в комплектації PAC-3MSE, які, принаймні в теорії, можуть перехоплювати ракети 9М723 і Р-500. Варто також пам’ятати про купівлю Литвою ЗРК NASAMS, які - ні багато, ні мало – стоять на охороні Білого Дому. Та і відомий нам ЗРК Patriot викликає у Об’єднаного штабу Литви неабиякий інтерес.

Блогер зазначає, що якщо ми вкотре зробимо висновок, що вся східна Європа переозброюється, він не стане новим. Тим не менш – передайте привіт «Іскандерам», анекдот їм розкажіть – ймовірно, зараз їм не надто смішно.

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