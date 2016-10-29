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В Италии еще одно мощное землетрясение

В Италии еще одно мощное землетрясение
Примерно в 300 километрах от итальянской столицы сегодня были вновь зафиксированы мощные подземные толчки, передает replyua.net со ссылкой на итальянские источники. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло сегодня утром в Тирренском море недалеко от берегов Италии.

Эпицентр подземных толчков пришелся на районы, расположенные в 140 километрах от Палермо. Пока власти Италии не предоставляют никакой информации о пострадавших и разрушениях. Это уже третье по счету землетрясение в Италии за эту неделю. 26 октября произошла серия мощных подземных толчков в центральной части Аппенин. Магнитуда достигала 5,9 и 5,4 баллов во время первого и второго землетрясения. Больше всего в среду пострадала провинция Марке. В результате разрушений без жилья остались не меньше четырех тысяч граждан. Власти Италии уже выделили сорок миллионов евро на ликвидацию последствий двух землетрясений. Напомним, что землетрясения в Италии начались в августе этого года.

Тогда погибли около трехсот человек, среди них было много иностранцев. Магнитуда достигала шести баллов, были полностью разрушены несколько населенных пунктов в центре страны.

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