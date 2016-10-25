Лидер рок-группы «Коррозия металла» в Черногории приговорен к 10 месяцам тюрьмы

Российская рок-группа «Коррозия металла» на своей странице «Вконтакте» сообщила, что ее лидера, Сергея Троицкого, приговорили к десяти месяцам лишения свободы в Черногории. Российского музыканта обвинили в поджоге, однако до этого ему не раз предъявляли обвинения в разжигании межнациональной розни – об этом передает replyua.net.
Троицкий, имеющий прозвище «Паук», в начале сентября текущего года прибыл в черногорский город Сутомор, где поджог дом. После этого, Троицкий сел на поезд и отправился в аэропорт. Правоохранительные органы Черногории решили, что он намерен сбежать, поэтому он был задержан и отдан под стражу на тридцать суток. После месячного следствия состоялся суд, который приговорил «Паука» к лишению свободы на десять месяцев. Представители музыкальной группы, возглавляемой Троицким, на стене «Вконтакте» заявили, что это был «приказ сил зла», а также пообещали, что скоро уточнят почтовый адрес, на который фанаты музыканта смогут слать ему письма и посылки.
Как известно, Троицкий не раз обвинялся в разжигании межнациональной розни и призывам к расправе над всеми этносами и национальностями, кроме русских. Год назад суд в г. Орел РФ приговорил его к штрафу в размере 150 тыс. рублей за «разжигание вражды и ненависти, унижение человеческого достоинства».
Горячая тема: Гиви прокомментировал свой «побег» с Донбасса
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter