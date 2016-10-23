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Через підозру причетності до спроби перевороту в Туреччині заарештовано 35 тисяч осіб

Через підозру причетності до спроби перевороту в Туреччині заарештовано 35 тисяч осіб
Приблизно 35 тисяч людей в Туреччині арештовані через підозру в зв’язках з організацією проповідника Фетуллаха Гюлена, на якого турецька влада звертає організацію спроби військового перевороту, яка відбулася в середині липня поточного року. Про це сьогодні, 23-го жовтня, розповів голова турецького Міністерства юстиції Бекір Боздах, пише видання Star, передає replyua.net.

У повідомленні міністра зазначається, що після спроби політичного перевороту з липня правоохоронні органи Туреччини перевірили на причетність до організації «Паралельна держава» Гюлена понад 81-ну тисячу громадян. «Серед вищезазначених осіб 35 тисяч були заарештовані. Також з 26-ти тисяч арешт було знято, проте вони наразі перебувають під чітким наглядом правоохоронців», - зазначив міністр юстиції Туреччини.

Як повідомлялося раніше, після провальної спроби військово-політичного перевороту в Туреччині було арештовано близько 32-х тисяч військовослужбовців турецький Збройних сил. Варто згадати, що вночі 16-го липня поточного року військові Туреччини заявили, що захопили владу в країні. Проте вже ближче до ранку тієї ж доби глава турецького уряду заявив, що контроль над державою знаходиться руках легітимної влади.

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