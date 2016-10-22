В Лондоне обезвредили уже вторую бомбу за неделю, заложенную в общественном месте

Информационное агентство Reuters передает, что подразделение британской антитеррористической полиции нашло уже вторую бомбу за неделю. К счастью, сообщение поступило вовремя, и взрывное устройство удалось обезвредить – об этом передает replyua.net.
Как сообщалось ранее, в лондонском метро в четверг был обнаружен «подозрительный предмет, похожий на бомбу». Саперы, прибывшие на место происшествия, обнаружили, что имеют дело с самодельным взрывным устройством небольшой мощности, которое удалось обезвредить прямо в вагоне поезда метро путем контролируемого взрыва. В связи с этим случаем был арестован парень по имени Ньютон Эббот 19-летнего возраста. Полиция не уточнила, какую роль он играет в совершении преступления, и заявила, что будет продолжать вести следствие.
Поиски привели сотрудников полиции в дом в Девоне в Западной Англии, в котором было обнаружено еще одно подобное устройство. Все его жильцы и жители соседних домов были эвакуированы, полиция оцепила место происшествия на расстоянии 200 метров от взрывного устройства. Полиция пока не уточнила, был ли второй предмет настолько же опасным, как и первый, однако очевидно, что он был подготовлен с целью совершения еще одного теракта.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter