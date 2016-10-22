Карикатура на Путіна: антиросійська кампанія в Британії посилюється

Обкладинка британського видання The Spectator потрапила в список найбільш цитованих. Такий ажіотаж навколо видання викликаний відвертою карикатурою Володимира Путіна в образі Батьківщини-Матері. І це – тільки один приклад повномасштабної антиросійської піар-кампанії у Великобританії, інформує replyua.net.
Своєї мети видавці британського журналу з майже двохсотрічної історією безумовно добилися. Обкладинка свіжого випуску The Spectator вже розійшлася в усіх світових ЗМІ. І причина тут явно не в ексклюзивному контенті англійського видання, а в карикатурі на Володимира Путіна. Над заголовком «Путін проти світу. Він перемагає в пропаганді і на землі», російський лідер зображений в образі Батьківщини-Матері, в руках замість меча тримає планшет з логотипом телеканалу Russia Today.
«Що саме і з яким підтекстом хотіли сказати журналісти Туманного Альбіону – до кінця незрозуміло, але очевидно, що у Росії цей цинічний шарж нічого, крім посмішки не викликав», - коментує побачене головний редактор Russia Today Маргарита Симоньян.
Не обійшлося й без коментарів зірки російського МЗС Марії Захарової, яка заявила наступне: «Ну, судячи по картинці, у Симоньян зірка героя вже, вважайте, в кишені. Судячи з підзаголовку, Департаменту інформації і друку МЗС, як мінімум, премія. А в цілому, монархія процвітає», - іронізує офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.
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