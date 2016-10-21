валюта
СпецтемаКончаловский: если бы не Путин, украинцы слили бы Крым США | Посетите новый финансовый форум

В Лондонском аэропорту остановили все вылеты, пассажиры эвакуированы

В Лондонском аэропорту остановили все вылеты, пассажиры эвакуированы
Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, Служба скорой помощи Лондона сообщила о госпитализации 26 человек с жалобами на затрудненное дыхание из Аэропорта Лондон-Сити после очевидного химического инцидента.

Медики сообщили, что всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, двое пациентов нуждаются более длительном лечении. В середине сегодняшнего дня в лондонском аэропорту сработала пожарная сигнализация, сотням пассажирам и обслуживающему персоналу было приказано покинуть здание одного из терминалов. Многие из них утверждали, что плохо себя чувствуют. Все рейсы, прибывавшие в этом время в аэропорт, в частности – из Амстердама, Белфаста и Парижа, были перенаправлены в другие аэропорты.

Толпы пассажиров скопились на взлетно-посадочных полосах в ожидании дальнейших указаний. По предварительной информации, причиной сигнала тревоги стало сообщение о пожаре, однако обстоятельства инцидента все еще выясняются – какие-либо признаки пожара так и не были обнаружены. Спецслужбы Великобритании также еще не сделали никаких заявлений по поводу происходящего.

Горячая тема: Савченко хочет, чтобы Порошенко извинился перед Януковичем
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

В Лондонском аэропорту остановили все вылеты, пассажиры эвакуированы

Астрономи представили найдетальнішу карту Чумацького шляху

Філіппінський президент «здав назад» і запевнив, що підтримуватиме зв’язки зі США

Нусс: Порошенко, в отличи от Тимошенко, не ведет переговоры с Путиным в формате «тет-а-тет»

Россия отказала Украине в экстрадиции Кольченко

Пакистанський Верховний суд вирішив, що шизофренія – не хвороба

ООН: ИГИЛ использует мирное население Мосула в качестве живого жита

Прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці завадив ЄС прийняти рішення про нові санкції проти Росії

Росія продовжує звинувачувати Бельгію у повітряних ударах в Сирії

Українським аптекам і лікарням заборонили використовувати три медпрепарати

Європа введе нові санкції проти Росії лише у разі продовження агресивних дій – Меркель

Наташа Корольова прокоментувала заборону в'їзду в Україну, чомусь згадавши Тимошенко

Чижов: Российские самолеты в Сирии никогда не целятся в мирных жителей

У соціальних мережі шоковані втратою Конституції Киргизстану (відео)

Портніков: Алеппо стало пасткою для путінського режиму

Министр торговли Канады: ЕС не в состоянии подписать договор о свободной торговле

«Я не голова батьківського комітету!» - у мережі з’явилось відео скандалу, який влаштувала Савченко у ВР

Саша Сотник про переговори у Берліні: звісно, Путін здав Л/ДНР

Эксперт: Экстремистский национализм – это проблема России и некоторых стран Запада, а не Украины

Оккупанты снесут в Бахчисарае историческое здание

 Новости за день