В Лондонском аэропорту остановили все вылеты, пассажиры эвакуированы

Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, Служба скорой помощи Лондона сообщила о госпитализации 26 человек с жалобами на затрудненное дыхание из Аэропорта Лондон-Сити после очевидного химического инцидента.
Медики сообщили, что всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, двое пациентов нуждаются более длительном лечении. В середине сегодняшнего дня в лондонском аэропорту сработала пожарная сигнализация, сотням пассажирам и обслуживающему персоналу было приказано покинуть здание одного из терминалов. Многие из них утверждали, что плохо себя чувствуют. Все рейсы, прибывавшие в этом время в аэропорт, в частности – из Амстердама, Белфаста и Парижа, были перенаправлены в другие аэропорты.
Толпы пассажиров скопились на взлетно-посадочных полосах в ожидании дальнейших указаний. По предварительной информации, причиной сигнала тревоги стало сообщение о пожаре, однако обстоятельства инцидента все еще выясняются – какие-либо признаки пожара так и не были обнаружены. Спецслужбы Великобритании также еще не сделали никаких заявлений по поводу происходящего.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter