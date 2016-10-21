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Министр торговли Канады: ЕС не в состоянии подписать договор о свободной торговле

Министр торговли Канады: ЕС не в состоянии подписать договор о свободной торговле
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, переговоры о подписании соглашения о свободной торговле провалились – об этом заявил министр торговли Канады, посетивший сегодня Брюссель.

Кристия Фриланд покинула переговоры, проходившее сегодня в Брюсселе, заявив, что ЕС «не в состоянии» подписать торговое соглашение даже с Канадой. Как известно, переговоры по СЕТА начались в 2009 году. Единственной страной, блокировавшей подписание соглашения, была Бельгия – региональный парламент Валлонии отказывался предоставлять свое согласие. Договор о свободной торговле должен был быть подписан на следующей неделе, однако после сегодняшнего саммита ЕС стало очевидно, что подписание не состоится. Министр торговли Канады заявила: «И для меня, и для всей Канады очевидно, что Европейский союз сейчас не в состоянии подписать соглашение о свободной торговле даже с Канадой – страной, играющей в мировой экономике далеко не последнюю роль». Он добавила: «Канадцы будут разочарованы, но, к сожалению, подписание невозможно».

По окончанию саммита осталось неясным, будет ли ЕС продолжать переговоры с Валлонией чтобы выйти из этого тупика. В Валонии проживают лишь 3,6 миллиона человек, однако без согласия ее парламента подписать СЕТА невозможно. Напоминаем, что в течение последнего месяца в нескольких странах прошли протесты против сделки о свободной торговле с Канадой, в частности – в Польше.

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