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Немцы возмущены новым законом, нарушающим их приватность

Немцы возмущены новым законом, нарушающим их приватность
Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, сегодня парламент Германии принял скандальный закон о шпионаже – Федеральная разведывательная служба получила право читать все сообщения, отправленные каким-либо способом с помощью сети Интернет иностранцами жителям Германии на территории страны или за ее пределами.

Закон, принятый сегодня Бундестагом, направлен на борьбу с терроризмом в стране, ставшим в последние годы огромной проблемой для Германии. По мнению правительства, перехват сообщений необходим исключительно с целью выявления террористов и предотвращения нападений как в Германии, так и во всей Европе. По словам представителя консервативной партии, «иного пути найти и обезвредить террористов сейчас нет». Новеллы закона сильно встревожили многих немцев, придающих защите права на приватность огромное значение – они еще помнят нацистское гестапо и старую полицию безопасности Штази в ГДР. Представители некоторых партий, голосовавшие против закона, уже заявили, что обжалуют его в ЕСПЛ и высшей судебной инстанции Германии. По их мнению, закон о борьбе с терроризмом не соответствует конституции страны и нарушение Европейскую конвенцию по правам человека.

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