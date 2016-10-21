Евросоюз не принял новые санкции против России

Россия не понесет наказания за бомбардировки на территории Сирии – накануне Евросоюз отказался вводить новые санкции. Как сообщает replyua.net со ссылкой на европейские источники, такое заявление прозвучало от Франсуа Олланда после первого дня саммита Евросоюза. По его словам, антироссийские санкции, принятые из-за военных действий в Украине, останутся в силе, однако санкции из-за действий РФ в Сирии приниматься Евросоюзом не будут.
«Мы смогли договориться по многим вопросам и будем делать все необходимое, чтобы обеспечить максимальное давление на Россию, и это должно помочь наступлению перемирия в Алеппо», подчеркнул президент Франции. В итоговом пресс-релизе саммита говорится о том, что Евросоюз обсуждает действия России и правительственных войск Сирии в Алеппо, и ЕС призывает остановить насильственные действия в отношении мирных граждан.
Также в пресс-релизе отмечается, что Россия должна прекратить огонь и организовать гуманитарный доступ во все районы Сирии. В Евросоюзе допустили, что в случае продолжения насильственных действий могут быть приняты самые жесткие меры.
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