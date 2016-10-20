МИД Польши: санкции против РФ нужно усилить

В Министерстве иностранных дел Польши сделали заявление о том, что антироссийские санкции необходимо продлить, и, возможно, даже ужесточить, передает replyua.net со ссылкой на Укринформ.
Такое заявление перед началом саммита Евросоюза прозвучало от Конрада Шиманского, заместителя главы внешнеполитического ведомства Польши. По его словам, все участники саммита с интересом выслушают позицию немецкого канцлера Ангелы Меркель, а также позицию французского президента Франсуа Олланда, и их выводы относительно прошедших переговоров «нормандской четверки». «Впрочем, я не верю в то, что представленная ими информация как-то повлияет на политику в отношении России. Однако имеются основания для того, чтобы ужесточить политику в отношении РФ», подчеркнул дипломат.
Также, по его словам, переговоры в Берлине никак не повлияли на позицию Польши в контексте ситуации на востоке Украины, и встреча «нормандской четверки» даже не принесла ни одного письменного результата. Заместитель министра отметил, что еще больше были заметны разногласия между всеми сторонами.
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