Путіну влаштували «теплий прийом» в Берліні

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Сьогодні, дев’ятнадцятого жовтня 2016 року, кілька сотень людей, «озброївшись» державними прапорами України та Сирії, зустрічали поблизу резиденції Федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель главу російської держави Володимира Путіна, - про це replyua.net інформує з посиланням на видання «Цензор.нет».Так, відповідну інформацію поширив через свій Twitter дипломатичний представник України в Німеччині Андрій Мельник. Він наголосив, що понад півтисячі осіб вийшли на мітинг під прапорами двох держав-жертв агресії Кремля, аби показати своє ставлення до політики, яку провадить Російська Федерація у всьому світі. Вони скандували антивоєнні лозунги та кричали «Путін геть».Нагадаємо, сьогодні у Берліні відбувається зустріч глав держав України, Франції, Німеччини та Росії у так званому «нормандському форматі». На цих дипломатичних перемовинах планується обговорити проблеми і перспективи реалізації так званих Мінських домовленостей обома сторонами – як Україною, так і Росією. Президент РФ Володимир Путін традиційно прибув на міжнародну зустріч останнім. Переговори на даний момент продовжуються вже три години. Про їх результати ще нічого не відомо.