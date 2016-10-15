Чергове розчарування «Газпрому»: Польща блокує будівництво «Північного потоку-2»

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Президент Польщі Анджей Дуда сьогодні, п’ятнадцятого жовтня 2016 року, за результатами перемовин глав держав Вишеградської четвірки (Польща, Чехія, Словаччини та Угорщина) повідомив новини, які навряд чи обрадують російський «Газпром», - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Цензор.нет».Так, на підсумковій прес-конференції, яка відбулась у польському місті Жешув, Дуда заявив, що всі чотири держави дійшли згоди з питань побудови газопроводу «Північний потік-2». За словами польського президента, «позиція наших країн доволі однозначна. Всі глави держав вважають, що проект «Північний потік-2» не має жодного економічного обґрунтування. Натомість, він направлений на реалізацію політичних цілей Кремля». На думку Дуди, побудова цього газопроводу буде перешкоджати створенню ефективного Енергетичного союзу на європейському континенті. Крім того, наявність одного постачальника - «Газпрому» - не сприятиме чесній конкуренції постачальників і надаватиме російському газовому гіганту значні можливості зловживати монопольним становищем.Нагадаємо, Антимонопольний комітет України подав до суду позов про стягнення з «Газпрому» вісімдесяти шести мільярдів гривень за зловживання монопольним становищем.