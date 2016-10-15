Польша проведет эксгумацию тел Качиньского и всех остальных погибших в авиакатастрофе 2010 года

Как сообщает replyua.net, сегодня брат-близнец Леха Качиньского, погибшего в авиакатастрофе шесть лет назад заявил, что дал согласие на эксгумацию тела его брата. Прокуратура Польши будет проводить дополнительное расследование смерти 96 членов правительственной делегации, находившихся на борту.
Партия «Право и справедливость» ранее заявляла, что вновь начала расследование аварии самолета, произошедшей в 2010 в небе над Смоленском. В числе погибших были президент Польши, глава Центрального банка Польши, высшее военное руководство, несколько депутатов и другие чиновники. Прокуратура Польши подтвердила, что получила согласие на эксгумацию тел членов экипажа и пассажиров. Одним из первых будет исследовано тело Качиньского. Дополнительная судебно-медицинская экспертиза должна помочь установить причины аварии.
Прокурор объяснил, что эксгумация шести тел из числа пассажиров правительственного самолета была проведена в июне, и выяснилось, что все они были ошибочно идентифицированы. Эта авиакатастрофа Ту-154 считается в Польше самой большой со времен Второй мировой войны. Несмотря на то, что предыдущее правительство Польши признало, что причиной аварии стала ошибка пилота, обстоятельства трагедии все еще являются основанием для дискуссий. Подозрения стали еще больше, когда расследование, проведенное партией «Право и справедливость» показало, что самолет распался на части, находясь в нескольких метрах над землей.
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