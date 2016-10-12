Меркель і Олланд намагались надоумити Путіна

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель та Президент Франції Франсуа Олланд провели телефонні переговори з главою російської держави Володимиром Путіним, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів видання «Цензор.нет».
Так, політики домовились активізувати консультації у різноманітних форматах. Одним із шляхів реалізації цієї домовленості, імовірно, стануть нові переговори для врегулювання конфлікту на Донбасі. Так, як повідомляють речники політичних лідерів, нова зустріч «нормандської четвірки» відбудеться найближчим часом у Берліні. Путін наголосив, що вважає так звані Мінські домовленості безальтернативним шляхом вирішення кризи в Україні, хоча в черговий раз не став визнавати Росію стороною військового конфлікту на території Донецької та Луганської областей.
Нагадаємо, нещодавно між Францією та Російською Федерацією мав місце дипломатичний конфуз. Так, очільник Кремля через свого міністра закордонних справ Сергія Лаврова намагався напроситись на офіційний візит до Парижу, але президент Олланд заявив, що не бачить тем для розмови з Путіним. Відтак речник російського президента повідомив, що останній відвідає Париж у час, зручний для французької сторони.
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