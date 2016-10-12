Эксперты рассказали, куда свернет Грузия после выборов: Россия или Запад?

По официальным данным, на парламентских выборах в Грузии победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», набрав более 48% голосов, а оппозиционная партия «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили выборы проиграла, хотя с приличным результатом – более 27%. Также компанию в новом грузинском парламенте им составит блок партий «Альянс патриотов Грузии». Выборы в Грузии имели не только значение для закавказской страны – они повлияют на отношения Тбилиси с Западом, Украины и России. Такое мнение в эфире радио Свобода высказали Народный депутат Александр Черненко и эксперт на Западе по теме Грузии Лиз Фуллер, передает replyua.net.
Депутат украинского парламента Александр Черненко был в Грузии на выборах наблюдателем от организации ГУАМ и оценил политические перспективы партии Саакашвили в интервью Радио Свобода. «Фактор Саакашвили имел слабое влияние на выборах в Грузии, хотя Михеил и через «Скайп», и через какие-то заявления, и по телевидению выступал на этих выборах, что, кстати, является нарушением, так как он является гражданином Украины, а в Грузии запрещено иностранцам агитировать на выборах... Но все равно оппозиции в Грузии нужно искать новый формат. Народ уже не цепляет то, как хорошо было при Саакашвили и какими красивыми были реформы, а все-таки пора предлагать альтернативу курсу действующей власти, предлагать: а что будет дальше?», - говорит Черненко.
Вообще о факторе Саакашвили в украинской-грузинских отношениях говорят много – даже обсуждают тему, не портит ли активная позиция Саакашвили грузинской внутренней политики атмосферу взаимоотношений Киева и Тбилиси.
«Я не видела ни одного прямого выражения поддержки Саакашвили и «Единого национального движения» со стороны любого представителя украинского руководства. Но, с другой стороны, были жалобы ведущих грузинских политиков, что Украина, собственно, вмешивается во внутренние дела Грузии, позволяя Саакашвили якобы планировать какой-то переворот в Грузии в случае поражения его партии», - объясняет в интервью ведущий эксперт на Западе по теме Грузии Лиз Фуллер.
По ее словам, присутствие Саакашвили в Одессе всегда будет небольшим, но раздражителем в грузино-украинских отношениях. И поскольку Саакашвили не собирается уходить с поста губернатора в Одессе, поскольку, по его словам, он не покидает поле битвы, поэтому этот небольшой раздражитель будет существовать и в дальнейшем, - добавляет эксперт.
Что касается России, то были определенные расчеты в «Грузинской мечты», после ее прихода к власти в 2012 году на определенную нормализацию отношений, но это была скорее иллюзия. Проблемы Южной Осетии и Абхазии как были, так и остаются – территории неподконтрольны Тбилиси, Россией проводится «бордеризация» - то есть создается де-факто граница на местности. Поэтому никакого прогресса в отношениях Тбилиси и Москвы не произошло. «Но потепление в отношениях Москвы Тбилиси все же есть. Когда «Грузинская мечта» пришла к власти, одной из первых вещей, что они сделали, - это создание механизма, при котором Тбилиси и Москва могут говорить друг с другом. И это уже большое достижение. Премьер Квирикашвили считает, что в то время как более тесные отношения с Западом является приоритетом, однако это партнерство не направлено против России. Он – прагматик» - говорит Фуллер.
Квирикашвили хочет уменьшить напряжение в отношениях из-за потери Грузией Южной Осетии и Абхазии. Он не рассматривает это как предательство национальных интересов Грузии, а скорее как подход, который продиктован грузинскими национальными интересами. Россия же никуда не денется, она всегда будет соседом Грузии, объясняет эксперт по вопросам Кавказа.
В парламент по партийным спискам попал, едва преодолев пятипроцентный барьер, и «Альянс патриотов Грузии» - это антиевропейская, антизападная сила, которая своей политической риторикой объективно льет воду на российскую мельницу. Как говорит Лиз Фуллер, и в правящей партии есть пророссийские силы, но в целом выбор Грузии прозападного курса является необратимым и страна не свернет с пути европейской и евроатлантической интеграции.
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