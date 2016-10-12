Климкин: никаких встреч в "Нормандском формате" не планировалось

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что никаких договоренностей о проведении встречи в «нормандском формате» между представителями Украины, Германии, Франции и России на данный момент нет, и в ближайшее время вряд ли они будут достигнуты – об этом передает replyua.net.
Это заявление украинского министра было сделано журналистам и опубликовано в «Українських новинах». Напоминаем, что за последние несколько дней в украинских, а также российских и западных СМИ была распространена информация о том, что 19 октября в Берлине пройдет саммит Украина-ЕС, в котором намерен участвовать Владимир Путин. До этого президент РФ заявлял, что собирается 19 октября посетить Париж, однако позднее российские СМИ распространили информацию о том, что эта поездка не состоится.
Климкин подчеркнул, что в этом случае главную роль играет не то, когда состоится встреча, и чем она может закончиться. «Для нас важнее всего достигнуть результатов, максимально выгодных для Украины, а сейчас РФ пытается перекрутить всю логику Минских договоренностей, поэтому в ближайшее время встреча с «нормандском формате» не состоится», - объяснил он. Также следует отметить, что отношения РФ и Франции сильно обострились из-за поведения российской стороны в Сирии, а также наложения РФ вето на резолюцию по Сирии в Совете Безопасности ООН, предложенную Францией.
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