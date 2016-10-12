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У ПАРЄ піднімається питання про неякісне розслідування подій "Майдану"

У ПАРЄ піднімається питання про неякісне розслідування подій "Майдану"
Депутат Верховної Ради України, член Парламентської асамблеї Ради Європи Льовочкіна Юлія запропонувала визнати, що українська влада порушує права людини через низькоякісний слідчий процес щодо подій, які сталися 2013-2014 року під час «Революції гідності». Як інформує replyua.net, такий проект резолюції було зареєстровано під час осінньої сесії ПАРЄ.

У даному документі відсутній повний перелік авторів, але водночас зазначається, що таке рішення Льовочкіної в Раді підтримали інші представники ПАРЄ. «За більш ніж два роки українська влада так і не змогла провести неупереджене та якісне розслідування тих подій, які сталися на «Майдані», не зважаючи на вимоги статей 2 та 3 Європейської конвенції з прав людини: право на життя та заборона тортур відповідно», - зазначається у резолюції.

У документі пропонується офіційно звернутися до уряду України з закликом застосувати всі необхідні механізми для розслідування подій «Революції гідності» та одеської трагедії, що сталася 2-го травня 2014-го року. Наразі поки що не відомо, коли даний документ буде поставлений на розгляд у ПАРЄ. У порядку денному на поточний місяць його немає. Також він має пройти профільні комітети.

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