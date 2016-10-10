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Новий президент Естонії пообіцяла боротись з Росією

Новий президент Естонії пообіцяла боротись з Росією
Сьогодні, десятого жовтня 2016 року, в естонській столиці відбулися урочистості з приводу вступу на посаду новообраного президента держави Керсті Кальюлайд, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс «Радіо Свобода».

Так, інавгурація відбулась у приміщенні парламенту, де пані Кальюлайд з трибуни проголосила слова президентської клятви. Відтак новообрана президент зі своїм чоловіком поїхали до резиденції глави держави – Кадріоргського палацу – де попередник Кальюлайд Тоомас Хендрік Ільвес провів церемонію передачі повноважень. У своїй інавгураційній промові пані Кальюлайд наголосила, що має намір продовжувати політику попереднього президента, спрямовану на зростання військової присутності Північноатлантичного альянсу на території Балтійських держав. За її словами, основною ціллю її діяльності на посту глави держави буде вирішення безпекових проблем, адже більшість загроз для Естонії знаходиться у «безпосередній близькості» від державних кордонів.

Нагадаємо, сорокашестирічну Керсті Кальюлайд було обрано на посаду тиждень тому, третього жовтня 2016 року – за її кандидатуру віддав свої голоси вісімдесят один депутат, при необхідному мінімумі в шістдесят вісім голосів. Вона є першою жінкою, яка займатиме цей пост в Естонії.

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