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Шанси Росії повернутись в ПАРЄ наближаються до нуля, - Логвинський

Шанси Росії повернутись в ПАРЄ наближаються до нуля, - Логвинський
Нардеп від «Народного Фронту», заступник очільника української делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи Георгій Логвинський прокоментував останні недолугі спроби Російської Федерації повернутись до роботи у цьому представницькому органі, - про це replyua.net інформує з посиланням на новинний ресурс «Цензор.нет».

За словами нардепа, наразі росіяни перебувають на порозі чергового болючого і гучного фіаско, якого дуже бояться. Подібного провалу вони зазнали і минулого року, коли використали всі можливі методи – підкуп, лобіювання – аби повернути свою делегацію до Асамблеї, проте їх зусилля не увінчались успіхом. Цього року, щоб не допустити нового удару по іміджу Росії, представники країни-агресора вимагають надання їм гарантій. Так, за словами росіян, вони повернуться лише за умови, що «дванадцять маргіналів» (йдеться про делегацію від України – ред.) не будуть їм заважати працювати.

Як розповідає Логвинський, спочатку росіяни і їх «друзі» намагались «протягти» зміни до регламенту, щоб делегацію можна було прийняти тридцятьма відсотками голосів, але представники України цьому перешкодили. Тепер очільник ПАСЕ допускає провокативні висловлювання, проте це лише погіршує становище Російської Федерації, адже більшість делегатів зараз зрозуміли, що «люблять» Росію зазвичай за чималі гроші. Навіть французька делегація, яка традиційно симпатизувала росіянам, наразі знаходиться під враженням від голосування за резолюцію її держави на Радбезі ООН. Тому на поточний момент шанси Росії повернутись до ПАРЄ навіть нижчі, ніж минулого року, - підсумував Логвинський.

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