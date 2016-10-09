Оборонное ведомство Великобритании запросило списки всех работающих в стране иностранцев

Информационное агентство Reuters сообщает, что в Великобритании разгорелся очередной скандал, связанный с последствиями выхода страны из ЕС. В этот раз пострадала трудовая сфера – об этом передает replyua.net.
Как известно, глава МИД Великобритании Борис Джонсон неоднократно заявлял, что принцип «свободного рынка» в ЕС никак не связан с принципом «свободы передвижения». Это спровоцировало убеждение, что Великобритания намерена избавиться от большинства трудовых мигрантов в стране. И хотя Тереза Мэй сообщала, что все иностранные граждане, работающие в британских компаниях, смогут остаться в стране после Brexit, первые увольнения уже начались. Многие иностранные компании решили закрыть свои офисы в Лондоне и других городах страны. В частности, так поступил Skype и Cisco. На прошлой неделе сотрудница одного из британских университетов, датчанка, сообщила, что правительство Великобритании разорвало с ней контракт, поскольку «более не нуждается в ее услугах в качестве экономического консультанта».
Министерство обороны недавно попросило все компании Британии предоставить им списки работающих у них иностранных граждан, что вызвало еще большее общественное беспокойство. Сегодня министр заверил, что эти списки предоставляются не для дискриминации этих работников или их увольнения, а чтобы понять, «какую роль иностранные сотрудники играют в экономике страны». Также он пообещал, что эти списки не будут обнародованы.
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