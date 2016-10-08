Польша отреагировала на размещение российских ракет "Искандер-М" вблизи своих границ

Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Польское радио», министр национальной обороны Польши сегодня сделал заявление в ответ на размещение в Калининградской области РФ оперативно-тактических ракет «Искандер-М».
Политик заявил, что Польша крайне обеспокоена появлением этих тактических вооружений «прямо посреди государств Европейского союза – в Калининградской области». Слова польского министра прозвучали в его интервью на «Польском радио». Антони Мацеревич добавил, что в последние две недели Россия активно наращивает свои вооружения в Сирии, а также в Европе. «Эти и другие действия Российской Федерации вызывают сильную обеспокоенность. В частности, мы располагаем информацией о наличии в Калининградской области оперативно-тактических ракет «Искандер-М», - сообщил он.
Военные эксперты уточняют, что поражающий радиус этих вооружений составляет от 50 до 700 километров, а это значит, что из места своего базирования эти ракетные комплексы могут выпускать ракеты по целям как на территории Польши, так и Германии. Также они не исключают использование в этом виде вооружений ядерных боеголовок. Ранее представители Кремля не раз угрожали ЕС размещением ракетных комплексов «Искандер-М» вблизи границ союза, в частности – в Калининградской области.
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