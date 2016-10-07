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В Венгрии появились новые рабочие места для украинцев

В Венгрии появились новые рабочие места для украинцев
Власти Венгрии могут принять тысячи украинцев на работу, однако это будет происходить по необычной схеме – украинцы получат работу только, как беженцы.

Как передает replyua.net со ссылкой на Вести, правительство Венгрии придумало необычный ход. В венгерские законы могут быть внесены поправки, согласно которым для украинцев сделают исключения из-за военных действий на Донбассе. В этом случае ЕС не сможет обвинить власти в том, что они нарушают законы, касающиеся мигрантов. Многие венгры сейчас уезжают в Западную Европу, и в стране освобождаются рабочие места, однако самая высокая зарплата на западе Венгрии, а чем ближе к украинской границе, тем оплата ниже. К примеру, рабочим на стройке могут платить тысячу долларов, однако в той же Польше за такую работу платят 1,5 тысяч.

А вот высокооплачиваемую работу можно найти на крупных венгерских предприятиях – около двух тысяч евро зарабатывают плиточники, бетонщики, арматурщики и сварщики. Владеть языком необязательно, однако знание венгерского или английского только приветствуется. Также венгры ждут украинцев на привычные «грядки», но там зарплата на порядок ниже.

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