В Венгрии появились новые рабочие места для украинцев

Власти Венгрии могут принять тысячи украинцев на работу, однако это будет происходить по необычной схеме – украинцы получат работу только, как беженцы.
Как передает replyua.net со ссылкой на Вести, правительство Венгрии придумало необычный ход. В венгерские законы могут быть внесены поправки, согласно которым для украинцев сделают исключения из-за военных действий на Донбассе. В этом случае ЕС не сможет обвинить власти в том, что они нарушают законы, касающиеся мигрантов. Многие венгры сейчас уезжают в Западную Европу, и в стране освобождаются рабочие места, однако самая высокая зарплата на западе Венгрии, а чем ближе к украинской границе, тем оплата ниже. К примеру, рабочим на стройке могут платить тысячу долларов, однако в той же Польше за такую работу платят 1,5 тысяч.
А вот высокооплачиваемую работу можно найти на крупных венгерских предприятиях – около двух тысяч евро зарабатывают плиточники, бетонщики, арматурщики и сварщики. Владеть языком необязательно, однако знание венгерского или английского только приветствуется. Также венгры ждут украинцев на привычные «грядки», но там зарплата на порядок ниже.
Горячая тема: Украинские хакеры организовали трансляцию Гимна Украины в Крыму – реакция крымчан (ВИДЕО)
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter