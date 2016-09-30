Дві картини Ван Гога після викрадення повернуться додому

Дві картини Ван Гога, які 14 років тому були викрадені з Музею Ван Гога в Амстердамі, знайшлися на території Італії. Про це сьогодні, 30-го вересня, розповідається у виданні Dutch News, передає replyua.net.
У далекому 2002-му невідомі грабіжники вкрали дві картини художника: "Вихід з протестантської церкви в Нюене" та «Вид на море у Схевенінгені». Через два роки правоохоронцям вдалося спіймати злочинців, але полотна знайти так і не вдалося. Причини щодо втрати інформації про місцезнаходження картин не пояснюються. Спеціалісти з музею підтвердили, що картини, які вдалося знайти поліцією, являються справжніми роботами Ван Гога.
В той самий час експерти дали оцінку стану картин: «Наразі полотна знаходяться у досить непоганому стані, не зважаючи на деякі дефекти, які з’явилися скоріше за все під час їхнього викрадення». Відомі творіння геніального художника вдалося знайти в результаті довгострокового розслідування правоохоронних органів Італії. За попередньою інформацією, картини зараз знаходяться у тому самому музеї, з якого вони були викрадені 14 років тому. Проте відсутня інформація щодо того, коли можна буде прийти до музею, щоб подивитися на вищевказані експонати.
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