валюта
СпецтемаБоевики два года назад целились не в украинский «Боинг», а в самолет российского аэрофлота, чтоб начать войну – аналитик

Дві картини Ван Гога після викрадення повернуться додому

Дві картини Ван Гога після викрадення повернуться додому
Дві картини Ван Гога, які 14 років тому були викрадені з Музею Ван Гога в Амстердамі, знайшлися на території Італії. Про це сьогодні, 30-го вересня, розповідається у виданні Dutch News, передає replyua.net.

У далекому 2002-му невідомі грабіжники вкрали дві картини художника: "Вихід з протестантської церкви в Нюене" та «Вид на море у Схевенінгені». Через два роки правоохоронцям вдалося спіймати злочинців, але полотна знайти так і не вдалося. Причини щодо втрати інформації про місцезнаходження картин не пояснюються. Спеціалісти з музею підтвердили, що картини, які вдалося знайти поліцією, являються справжніми роботами Ван Гога.

В той самий час експерти дали оцінку стану картин: «Наразі полотна знаходяться у досить непоганому стані, не зважаючи на деякі дефекти, які з’явилися скоріше за все під час їхнього викрадення». Відомі творіння геніального художника вдалося знайти в результаті довгострокового розслідування правоохоронних органів Італії. За попередньою інформацією, картини зараз знаходяться у тому самому музеї, з якого вони були викрадені 14 років тому. Проте відсутня інформація щодо того, коли можна буде прийти до музею, щоб подивитися на вищевказані експонати.

Горячая тема: Боевики два года назад целились не в украинский «Боинг», а в самолет российского аэрофлота, чтоб начать войну – аналитик
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
29 сен 2016
18692

Боевики два года назад целились не в украинский «Боинг», а в самолет российского аэрофлота, чтоб начать войну – аналитик

Как передает replyua.net, в Голландии обнародован промежуточный отчет о ходе расследования дела по сбитому над Донецком «Боинге». Представитель российской компании «Алмаз-Антей» поспешил сделать


Свежие новости

Нідерланди обурені критикою РФ по розслідуванню МН17

Медведев обвинил сам себя в неэффективной работе

ОБСЄ розповідає про нові блокпости бойовиків

В Житомирской области массовое отравление алкоголем

СММ ОБСЄ скаржиться на обидві сторони конфлікту

В одну из аптек Харькова неизвестные бросили гранату

Розенко: украинцы массово оформляют субсидии

Дві картини Ван Гога після викрадення повернуться додому

Олександр Сотник: Грузія, Україна, Сирія – Путін готує світ до ядерної війни

Украинские производители увеличат объемы экспорта в Евросоюз

ООН закликає Україну надавати якіснішу допомогу переселенцям

ГУР: на Донбасс прибыли российские офицеры

Невозможность разорвать контракт может отпугнуть многих ребят, которые хотят защищать Родину – юрист

Е-декларування: БПП хоче обмежити доступ до інформації з декларацій

В Украине снова подняли вопрос о легализации однополых браков

Эйдман: Путин никогда не признает вину за сбитый Боинг

Новини з зони АТО за минулу добу (29.09.16)

Украина пока не получит 600 миллионов евро от ЕС

ОБСЄ скаржиться на Україну через ситуацію в Золотому

Угруповання «ДНР» на третьому місці за рівнем насильства у світі

 Новости за день