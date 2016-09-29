В Естонії більше не буде преси російською мовою

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З жовтня поточного року провідний естонський видавничий дім Postimees Grupp припинить друкувати російськомовні газети, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали ресурсу Лента.ру.Так, друковані видання «День за днем» та «Postimees на русском языке», які виходили російською мовою, припинять своє існування. Останній номер першого видання читачі отримають першого жовтня, друге ж видання закінчило свою роботу сьогодні, двадцять дев’ятого вересня 2016 року. За словами голови правління видавництва Postimees Grupp Пєепа Кала, причина закриття газет банальна – вони перестали бути рентабельними. За останні кілька років друковані видання втратили як підписників, так і рекламодавців, хоча їх електронні портали демонструють зворотну тенденцію.Саме тому видавництво вирішило припинити діяльність газет, відшкодувавши кошти читачам за неотримані номери, а рекламодавцям – за нерозміщену рекламу. Тим, хто хоче отримувати інформацію про Естонію російською мовою, порадили зосередитись на інтернет-порталі. Тим не менш, незважаючи на економічне обґрунтування, деякі російськомовні мешканці держави вже назвали це рішення їх дискримінацією і погрожують судовими тяжбами.