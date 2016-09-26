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В Боснии и Герцеговине резко обострился государственный конфликт на почве сепаратизма

В Боснии и Герцеговине резко обострился государственный конфликт на почве сепаратизма
Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, нерешенные конфликты на Балканах все еще дают о себе знать. Сегодня в Боснии и Герцеговине Генеральный прокурор вызвал на допрос президента страны.

Информационное агентство Reuters пишет, что сегодня Генеральный прокурор Боснии и Герцеговины вызвал на допрос президента Республики Сербской после того, как тот объявил референдум, несмотря на запрет Верховного суда. Напоминаем, что Милорад Додик намеревался провести в Республике Сербской референдум с целью установить день празднования автономной республикой независимости 9 января. Этот чисто политический шаг был предпринят им для того, чтобы подчеркнуть свою обособленность от властей в Сараево, столице Боснии и Герцеговины. Верховный суд признал решение Додика незаконным, однако, политик продолжает настаивать на проведении референдума.

Прокуратура Боснии и Герцеговины может выдвинуть ему обвинения в сепаратизме. Западные страны опасаются, что проведение референдума подпитает сепаратистские настроения в Боснии и Герцеговине, еще полностью не оправившейся от этнической войны 1992-1995 годов, унесшей жизни более чем 100 тыс. человек. Как известно, после подписания мирного соглашения Босния и Герцеговина стала федеративным государством, состоящим из полностью автономных республик – Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской, однако, несмотря на достигнутые политические договоренности, сербы, проживающие на территории страны, время от времени стремятся к отделению своей республики от федерации.

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