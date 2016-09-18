валюта
СпецтемаЧуркин психанул и в знак протеста покинул заседание Совбеза ООН

Skype уходит из Великобритании

Skype уходит из Великобритании
Как сообщает replyua.net со ссылкой на The Guardian, компания «Microsoft» сегодня заявила, что закрывает представительство принадлежащей ей компании «Skype» в Великобритании, что приведет к увольнению почти 400 человек в ее офисе в Лондоне.

Согласно данным издания «Financial Times» крупная техническая фирма, чей годовой доход превышает 1 миллиард долларов США, заявила, что закроет свое представительство в Лондоне, нанеся тем самым сильный удар по Великобритании, пытающейся позиционировать себя как привлекательный вариант для инвестиций после Brexit. На просьбу прокомментировать это сообщение СМИ, компания «Microsoft» подтвердила, что «выполнение некоторых глобальных целей Skype оказалось под угрозой», поэтому закрытие лондонского офиса должно исправить ситуацию. Другая часть бизнеса компании – компания «Yammer», также заявила о закрытии своего офиса в британской столице и переводе всех его сотрудников в Паддингтон.

Расс Шоу, который служил в качестве вице-президента в Skype, до момента, пока он не был куплен американским технологическим гигантом за 8,5 миллиардов долларов в 2011 году, заявил, что закрытие лондонского офиса – большое разочарование для него. «Skype является одним из самых знаковых технологичных европейских предприятий и подлинным гигантом европейского рынка с удивительной родословной инноваций и таланта. Очень жаль, что он уходит из Британии», - сообщил он.

Горячая тема: Чуркин психанул и в знак протеста покинул заседание Совбеза ООН
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Поделитесь
Важное за день
18 сен 2016
12794

Кох: Клинтон ждут печальные новости

Хиллари Клинтон не сможет победить на выборах в США, и следующим президентом Америки станет Дональд Трамп. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Альфред Кох. По словам


Свежие новости

Кремль: США помогает ИГИЛ

Росія поскаржилась на Україну в ООН

Экс-президент Франции Жак Ширак серьезно болен

Избирком РФ: процент явки в Крыму будет известен вместе с результатами голосования

У соціальних мережах шоковані російським передвиборчим креативом (відео)

Нусс: нападение свободовцев на посольство РФ должно расследовать СБУ

«Несподівані» результати російських виборів

Skype уходит из Великобритании

Крымский Бандеровец о том, как прошли выборы в оккупированном Крыму (ВИДЕО)

Аналітик розповів, коли Путін поверне Крим

Мусульманское будущее Франции ближе, чем кажется

«Мне не раз предлагали взятки», – Татьяна Рычкова

Антивирус Аваст - бесплатная защита для вашего компьютера

У Сомалі загинув генерал

Индия заявила о нападении Пакистана на военную базу в Ури

Премьер-министр Италии раскритиковал саммит ЕС в Братиславе

Загинув відомий український політик

Захід тепер бореться з Путіним його ж методами – блогер

Одежда способная вырабатывать электроэнергию от человека

Обама: США сократит свой ядерный арсенал

 Новости за день