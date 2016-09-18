Skype уходит из Великобритании

Как сообщает replyua.net со ссылкой на The Guardian, компания «Microsoft» сегодня заявила, что закрывает представительство принадлежащей ей компании «Skype» в Великобритании, что приведет к увольнению почти 400 человек в ее офисе в Лондоне.
Согласно данным издания «Financial Times» крупная техническая фирма, чей годовой доход превышает 1 миллиард долларов США, заявила, что закроет свое представительство в Лондоне, нанеся тем самым сильный удар по Великобритании, пытающейся позиционировать себя как привлекательный вариант для инвестиций после Brexit. На просьбу прокомментировать это сообщение СМИ, компания «Microsoft» подтвердила, что «выполнение некоторых глобальных целей Skype оказалось под угрозой», поэтому закрытие лондонского офиса должно исправить ситуацию. Другая часть бизнеса компании – компания «Yammer», также заявила о закрытии своего офиса в британской столице и переводе всех его сотрудников в Паддингтон.
Расс Шоу, который служил в качестве вице-президента в Skype, до момента, пока он не был куплен американским технологическим гигантом за 8,5 миллиардов долларов в 2011 году, заявил, что закрытие лондонского офиса – большое разочарование для него. «Skype является одним из самых знаковых технологичных европейских предприятий и подлинным гигантом европейского рынка с удивительной родословной инноваций и таланта. Очень жаль, что он уходит из Британии», - сообщил он.
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