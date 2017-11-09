Эксперт: европейцы действую на опережение, спасая Украину от банкротства, в том случае, если в 2019 году страна лишится трубы

Как передает replyua.net, европейская комиссия предложила Европейскому парламенту и Совету ЕС внести поправки в третий энергетический пакет. По мнению известного израильского политического эксперта Соломона Манна, еврокомиссары нашли хитрый способ убить «Северный поток-2».
Манн пишет, что еврокомиссия предлагает внести изменение не в европейское законодательство, для чего требовалось бы общее голосование и единогласие, чего на сегодняшний день уже добиться не получится, а предлагает внести небольшое уточнение в терминологию, включив в понятие «интерконнектор» любой трубопровод. который «втыкается» в европейский. Таким образом, под понятие внутреннего попадет фактически внешний трубопровод Северного потока.
По словам эксперта, для принятия такого решения достаточно утверждения главами государств и ЕС надеяться, что удастся уговорить канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Тогда судьба «Северного потока-2» будет весьма призрачной, так как Брюссель добьет трубу своим бюрократизмом и проволочками. По мнению Соломона Манна, эти действия направлены на спасение Украины от неминуемого банкротства в том случае, если в 2019 году страна лишится трубы.