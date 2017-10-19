В Гааге Украине не удалось доказать очевидное, – эксперт

Много разговоров в Украине было том, что «по Путину плачет Гаага», тем не менее, сегодня Гаага так же далека от Путина, как и до 2014 года. Украине не удалось доказать ни российское вторжение, ни так называемый «терроризм» - суд в Гааге отверг украинские жалобы за недостаточностью улик, а предложение Украины признать ДНР и ЛНР террористическими организациями – не нашли поддержки ни в ООН, ни в ЕС. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на израильского политического обозревателя Соломона Манна.
По его словам, в результате сложилась довольно смешная и странная ситуация: самим солдатам служащим в АТО, их офицерам и отдающим приказы чиновникам минобороны может угрожать обвинение в преступлениях против гражданского населения. Ведь все военные, служившие в Нацгвардии и общественных военных формированиях на Донбассе будут считаться террористами, незаконно завладевшими оружием, четниками и бандитами, расправляющимися с мирным населением. Инными словами: если ДНР и ЛНР не признаны террористическими организациями, значит армия и незаконные комбатанты воюют против собственного населения и это предмет разбирательства Гаагского трибунала, если туда поступит жалоба.
По мнению Соломона Манна, это очень опасное положение вещей, вызванное юридической безграмотностью. В конечном итоге, дело идет к тому, что международное положение будет все менее комфортным для Украины и о таком неприятном варианте надо подумать заранее в интересах солдат и военнослужащих Украины. Эксперт напоминает, что уже был прецедент с арестом в Италии солдата Нацгвардии, которому не помогла защита украинского посольства и депутатов. Его будут судить в Италии. Украинцы все больше ездят в Европу и может оказаться, что демобилизованных военных смогут арестовать в любой стране ЕС, препроводить в тюрьму, судить и наказать, за то, что они сами считали защитой Родины от вторжения.