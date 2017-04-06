Эксперт: последние события в Сирии поменяли точку зрения Трампа – Россию ждут серьезные неприятности

Известный израильский политический эксперт Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что президент США Трамп, еще вчера готовый признать Асада и урегулировать конфликт в пользу русско-асадовской коалиции, сегодня поменял свое мнение и резко выступает против сирийского диктатора. По словам эксперта, в этом конфликте, Россия, которой многого удалось достичь и практически легитимизировать Асада, осталась в одиночестве. Сегодня ей пришлось наложить вето на резолюцию СБ ООН по Сирии, чтобы спасти своего протеже от расправы, которая свела бы на нет два года упорной войны и сотни человеческих жертв России в сирийской войне.
По мнению Соломона Манна, ключ к пониманию того, что происходит, находится во вчерашнем выступлении премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. В прошлом очень осторожно действовавший политик, воздержавшийся от острого осуждения режима Асада в 2013 году после химической атаки в Гуте, в этот раз выступил с очень жестким осуждением и с призывом «обуздать» режим Асада. Израиль не раз косвенно спасал сирийского диктатора от падения в прошлом, поскольку Асад боролся с опасными для Израиля боевиками ИГИЛ и так называемой «оппозицией», а проще сказать – суннитскими террористами, пользующимися покровительством ЕС и США. Израиль с помощью России защищал Асада от нападок США и ЕС, надеясь на то, что после победы Асада над ИГИЛ и другими суннитскими террористами, Асад сконцентрируется на своей стране и у него будет достаточно проблем и без вражды к Израилю. Однако под влиянием Ирана, Асад все больше и больше склоняется к иному сценарию: сделать Сирию боевым форпостом Ирана, чему не хочет противостоять Россия. Биньямин Нетаньяху попытался добиться согласия России на превращение Сирии в страну без террористов, но не преуспел в этом: как видно России необходимы террористы Хизбаллы и Ирана для продолжения ее политики на Ближнем Востоке, где Россия пытается получить преимущества и борется с блоком, возглавляемым Саудовской Аравией.
По словам Манна, теперь вместо ожиданий потепления с США и снятия санкций, Россию ожидает непростой период новой международной изоляции, на этот раз без прежней поддержки Израиля. Путину придется проявить чудеса изобретательности, чтобы вернуть старых друзей и не приобрести новых врагов. «По поводу того, что на самом деле случилось в Идлибе, то я абсолютно уверен, что версия России правильна: сирийская авиация никакого отношения к химической атаке не имеет, за исключением того, что был разбомблен склад химического оружия «оппозиции». Однако ЕС и США никогда не признают, что поддерживаемые ими оппозиционеры пользуются химическим оружием и даже его производят, а доказать это может один только Израиль – ведь ни у Асада, ни у России нет постоянной разведки в регионе, она есть только у Израиля и информация только в его руках, но помогать России и Асаду на этот раз Израиль не станет, а будет действовать совсем наоборот, как это видно из заявления главы правительства», – подытожил эксперт.