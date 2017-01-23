Эксперт: В России рано радовались – Трамп выполнил очередное свое предвыборное обещание

Как передает replyua.net, известный израильский политический обозреватель и эксперт на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что новоизбранный президент США Дональд Трамп выполнил очередное свое предвыборное обещание и уже 20 января, буквально сразу после инаугурации снял все ограничения на добычу нефти в США. Впервые за четыре года в США были задействованы около 30 нефтедобывающих установок.
По словам Соломона Манна, 11 участников рынка отреагировали сообщениями о размораживании буровых и старых полей. Цены на Brent, повышавшиеся последний месяц, впервые отступили назад.
«Россия опасается, что вся развязанная Кремлем политическая игра, направленная на замораживание высоких цен на нефть может обвалиться. Между тем как Госсекретарь Тайлерсон уже сказал: «эра нефти закончилась, незачем сберегать ее для грядущих поколений, надо использовать то, что есть и стараться переходить на возобновляемые источники». Так что в Министерстве финансов России рано радовались и возлагали большие надежды на новоизбранного лидера американцев Дональда Трампа», – подытожил эксперт.