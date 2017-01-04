валюта
СпецтемаВиктор Уколов: Порошенко за пять минут до Нового года сам дал ответ Пинчуку на его предложения

Обещанного брифинга Дональда Трампа и американских спецслужб может не быть

Обещанного брифинга Дональда Трампа и американских спецслужб может не быть
Израильский политический обозреватель Соломон Манн, который симпатизирует новоизбранному президенту США Дональду Трампу, раскритиковал действующего хозяина Белого дома Барака Обаму, который, по мнению Манна, мешает Трампу вступать в свои права.

«Обама полностью взломал всю устоявшуюся этику передачи власти в США. Мало того, что «хромая утка» продолжает активно строить политику США на годы вперед, чтобы помешать самостоятельности следующего президента, он еще и мешает новоизбранному президенту вступать в свои права! Так, он запретил спецслужбам проводить брифинг с Трампом, на что новоизбранный президент имеет полное право по закону, ссылаясь на то, что, дескать «сперва спецслужбы должны отчитаться перед действующим президентом», – написал Манн в Facebook.

По мнению эксперта, демократы во главе с Обамой показывают, что им совершенно плевать не только на этику, но и на закон. «Я, честно говоря, не был бы против того, чтобы и Трамп поступил с демократами неэтично: назначил таки прокурорскую проверку действий уходящего правительства, тех же Хилари и Керри, которые десяток раз переступили через уголовное законодательство. Пора наконец пресечь безмерную наглость демократов и их полное пренебрежении законом ради своей дикой идеологии», – подытожил Манн.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В России произошел инцидент с пассажирским самолетом (видео)
Важное за сутки
03 янв 2017
20267

Чому Росія ненавидить Бандеру

Постать Степана Бандери для Росії є такою, що викликає у свідомості більшості росіян шквал негативних емоцій та несприйняття. Хоча Степан Бандера не був завойовником, а УПА вела свою боротьбу на

03 янв 2017
18019

Блогер: Год Петуха уже не раз наказывал Москву, в 2017-ом история повторится

Известный украинский блогер Павло Правый на своей странице в Facebook пишет о том, что не нужно тешить себя иллюзиями о том, что в 2017-ом году Российская Федерация развалиться. По мнению блогера,

Последние новости

Российские власти прокомментировали перенос доклада американской разведки по кибератакам

В МИД РФ рассказали о восстановлении отношений с НАТО

Олімпійський чемпіон поділився болем у зв'язку з окупацією рідного Донецька

В Украине вступило в силу референтное ценообразование на лекарства

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: є втрати

Генпрокуратура: Пашинский является фигурантом дела о расстрелах на Майдане

Доник: о меморандуме между «Укроборонпром» и Aeroscraft нечего сказать

Эпидемия зомби уничтожит человечество за сто дней

Доник: проблема Украины - отсутствие доверия к власти

У Києві 6 січня відкриють пункти обігріву

Порошенко рассказал об отношениях Польши и Украины

Манн: новый состав Конгресса отменит более 700 социалистических нововведений Обамы

Курц назвав головну умову для проведення виборів на Донбасі

Директор СТБ заступился за пророссийскую Ковальчук

Експерти спрогнозували курс гривні на 2017 рік

Озвучен прогноз об усилении антироссийских санкций

Дипломат: заявление Марин Ле Пен – это точка невозврата для нее и для Украины

Вольфганг Пихлер требует отстранить всю сборную РФ от Олимпиады 2018 года

Клімкін пояснив, коли буде скасовано санкції проти Росії

Польские эксперты пояснили, почему Варшава обиделась на Киев

 Новости за день