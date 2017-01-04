Обещанного брифинга Дональда Трампа и американских спецслужб может не быть

Израильский политический обозреватель Соломон Манн, который симпатизирует новоизбранному президенту США Дональду Трампу, раскритиковал действующего хозяина Белого дома Барака Обаму, который, по мнению Манна, мешает Трампу вступать в свои права.
«Обама полностью взломал всю устоявшуюся этику передачи власти в США. Мало того, что «хромая утка» продолжает активно строить политику США на годы вперед, чтобы помешать самостоятельности следующего президента, он еще и мешает новоизбранному президенту вступать в свои права! Так, он запретил спецслужбам проводить брифинг с Трампом, на что новоизбранный президент имеет полное право по закону, ссылаясь на то, что, дескать «сперва спецслужбы должны отчитаться перед действующим президентом», – написал Манн в Facebook.
По мнению эксперта, демократы во главе с Обамой показывают, что им совершенно плевать не только на этику, но и на закон. «Я, честно говоря, не был бы против того, чтобы и Трамп поступил с демократами неэтично: назначил таки прокурорскую проверку действий уходящего правительства, тех же Хилари и Керри, которые десяток раз переступили через уголовное законодательство. Пора наконец пресечь безмерную наглость демократов и их полное пренебрежении законом ради своей дикой идеологии», – подытожил Манн.