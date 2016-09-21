Манн: анонс очень важных статей

Все прекрасно понимают, что украинские экономика и политика пошли по неправильному пути, но не у каждого есть силы это признать и открыто заявить о том, что от «Революции гидности» ждали совсем другого. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Соломон Манн.
По словам израильского эксперта, многие задаются о том, куда все это может привести, но каждому понятно, что точно не к всеобщему удовлетворению и добру. Манн отмечает, что он имеет в виду совсем не тех, кто как-то решил приспособиться к сложившейся ситуации или просто бежал из страны, и ему эти люди больше не интересны, и речь идет лишь о тех, которые считают себя «костяком Революции гидности», о людях с самоуважением и достоинством, о настоящих патриотах, которые любят Украину и хотят, чтобы она стала сильнее. По мнению Манна, только эти люди достойны лучшего будущего для себя и страны, и они не должны прозябать в обществе озлобленных неудачников, которые кидаются из одной крайности в другую и даже готовы убивать ради собственной стабильности.
Сейчас у Украины все шансы «про..ить» очередную революцию, но нормальных украинцев может спасти лишь одно, пишет эксперт, - им нужно объединяться и продолжать революцию, поскольку люди достоинства не смогут уже отступить от своего идеала, не смогут вернуться в мир, где господствует рабство. Манн рассказывает, что должны сделать достойные украинцы в ближайшие годы. Эксперт отмечает, что, поскольку он является иностранцем, то просит не кричать и не осуждать его личное мнение и не говорить, что он ничего не понимает в украинских реалиях. По мнению израильского эксперта, украинцы в свое время достаточно накричались, а сейчас пора задуматься над ошибками и начать исправлять их. Он подчеркивает, что, если в последнее время кому-то из подписчиков очень не нравится, что он пишет, эти люди могут просто покинуть его страницу.
Манн анонсирует – в ближайшее время он опубликует три большие статьи об Украине, которые научат менять лицо реальности, не обращая внимания на то, кто стоит у власти в Украине. Эксперт также просит избавить его от гневных комментов, ругани и оскорблений, и при каждой возможности такие посты будет удалять. По мнению Манна, украинцам нужно научиться толерантности и умению слушать мнение со стороны. Наша редакция, в свою очередь, обещает, что в самое ближайшее время все обещанные Манном статьи будут перепечатаны и опубликованы журналистами replyua.net.
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