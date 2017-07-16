валюта
СпецтемаОлешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав

Слава Рабинович: в 2014 Путин блефовал и не рискнул бы применить тактическое ядерное оружие в Крыму

Слава Рабинович: в 2014 Путин блефовал и не рискнул бы применить тактическое ядерное оружие в Крыму
Известный российский оппозиционный блогер и журналист Слава Рабинович у себя в соцсети Facebook задается вопросом, что бы было, если бы в конце февраля и начале марта 2014 года Вооруженные силы Украины начали бы оборонять Крым от российских захватчиков всей на тот момент имеющейся у них мощью.

Блогер отмечает, что возможно, и не очень большая мочь была у ВСУ, но вот был бы отдан приказ из Киева не отступать и на метр, открывать огонь на поражение. Слава Рабинович отмечает, что тогда были бы захваченные в плен российские военные, в качестве военнопленных, и сразу на весь мир была бы видна открытая военная интервенция России на иностранную территорию, сразу бы обратно в Россию пошел «Груз 200», и так далее.

По словам Славы Рабиновича, Путин бы не решился применить тактическое ядерное оружием, как он – совершенно преступно – говорил об этом в фильме «Крым. Путь на Родину», показанном годом позже, 15 марта 2015 года. «Скорее всего Путин блефовал тогда, в 2014, и блефовал в фильме годом позже, и взял украинцев и весь остальной мир «на понт». А в самой Украине есть официальное объяснение, на основании расследования, как так постыдно получилось?», – резюмировал Рабинович.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Журналист: на этой неделе украинцы еще раз показали, что Украина не Россия, а украинцы – не россияне

Срочно: Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав
Важное за сутки
15 июл 2017
18449

Журналист: на этой неделе украинцы еще раз показали, что Украина не Россия, а украинцы – не россияне

Казалось бы прошло три года со времени полного развода Украины и России, третий год идет жестокая война, гибнут люди и при это президент РФ Владимир Путин продолжает утверждать, как в Кремле, так и

16 июл 2017
6714

Суркисы превратили когда-то великий клуб и гордость Украины в помойку, – блогер

Известный украинский блогер и журналист Павло Правый у себя в Facebook пишет о том, что осле просмотра футбольного матча за Суперкубок «Шахтер» – «Динамо» пришел общий вывод: это был не Суперкубок.

16 июл 2017
5684

Пономарь: важные новости из Госдепа

Олег Пономарь, известный обозреватель, на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что, несмотря на воскресенье, сегодня поступают очень важные новости, мимо которых нельзя пройти, информирует

Последние новости

Анни Ярославівни було мало – росіяни присвоїли чергову історичну подію

Балчун розповів про інновації Укрзалізниці після безвізу

Блогер: просять про гуманність, стоячи по горлянку в крові – дивовижно підлий народ

Звільнений керівник ФБР напише книгу про роботу з Дональдом Трампом

Терористи в ОРДЛО з’їхали з глузду – кажуть, ВСУ приносять людей у жертву Перуну

Дмитрий Булах: в тандеме Добкин-Кернес, действующий мэр Харькова был главным

Слава Рабинович: в 2014 Путин блефовал и не рискнул бы применить тактическое ядерное оружие в Крыму

Сепаратисти визнали затримання донецького журналіста Асєєва – Фірсов

Громадяни Литви почали спеціальний флешмоб на сторінці МЗС РФ у Facebook

У Польщі масові протести через судову реформу

Эксперт: визит Трампа во Францию закончился для президента Макрона триумфально – он получил все, что хотел

Суркисы превратили когда-то великий клуб и гордость Украины в помойку, – блогер

Президент Туреччини погрожує «відрізати голови зрадникам»

Шахтарі Луганської області страйкують під землею

Глава МЗС Австралії не виключає заочного суду над винними у катастрофі МН17

Волонтер розповів про катування блогера Васіна

В Інтернеті з’явилися фотографії єдиного курорту в «ДНР»

За уничтожение самолета MH17 над Донбассом Россию могут осудить заочно

«Предательство» со стороны России обойдется Кремлю потерей как минимум 2-3 миллиардов евро инвестиций, – эксперт

Эксперт: при нынешней ситуации в экономике РФ сохранять прежние траты и воровство – это безумие

 Новости за день