Слава Рабинович: в 2014 Путин блефовал и не рискнул бы применить тактическое ядерное оружие в Крыму

Известный российский оппозиционный блогер и журналист Слава Рабинович у себя в соцсети Facebook задается вопросом, что бы было, если бы в конце февраля и начале марта 2014 года Вооруженные силы Украины начали бы оборонять Крым от российских захватчиков всей на тот момент имеющейся у них мощью.
Блогер отмечает, что возможно, и не очень большая мочь была у ВСУ, но вот был бы отдан приказ из Киева не отступать и на метр, открывать огонь на поражение. Слава Рабинович отмечает, что тогда были бы захваченные в плен российские военные, в качестве военнопленных, и сразу на весь мир была бы видна открытая военная интервенция России на иностранную территорию, сразу бы обратно в Россию пошел «Груз 200», и так далее.
По словам Славы Рабиновича, Путин бы не решился применить тактическое ядерное оружием, как он – совершенно преступно – говорил об этом в фильме «Крым. Путь на Родину», показанном годом позже, 15 марта 2015 года. «Скорее всего Путин блефовал тогда, в 2014, и блефовал в фильме годом позже, и взял украинцев и весь остальной мир «на понт». А в самой Украине есть официальное объяснение, на основании расследования, как так постыдно получилось?», – резюмировал Рабинович.