Новая власть в США станет кошмаром для Путина – Слава Рабинович

9 ноября состоялась пресс-конференция руководителя Республиканской партии в Сенате Митча Макконнелла, в ходе которой в адрес Кремля прозвучало открытое заявление, что если там решат напасть на какое-либо государство НАТО, дело придется иметь со всем альянсом. Как сообщает replyua.net, об этом в своем блоге для Обозревателя пишет Слава Рабинович. По его мнению, более своевременного заявления буквально на второй день после выборов американского президента представить нельзя.
Эксперт напоминает, что сейчас началось обсуждение представителя Республиканской партии Криса Кристи на должность генпрокурора. Никто не замечал, что он положительно говорил о президенте РФ Путине.
Согласно версии издания The Wall Street Journal, ключевые должности в администрации нового главы Белого дома могут занять бывший градоначальник Нью-Йорка, член Республиканской партии Руди Джулиани, а еще экс-руководитель палаты представителей Конгресса США республиканец Ньют Гингрич. Слава Рабинович отмечает, что ни от кого из них не приходилось слышать положительные отклики о российском лидере.
Мало того, будущий вице-президент США Майк Пенс, который официально начнет работать на новой должности 20 января 2017 года, не раз весьма критично говорил о внешнеполитическом курсе Владимира Путина. Еще большим кошмаром для российского лидера может стать должность Джона Маккейна главы оборонного комитета Сената.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Горячая тема: Синоптик рассказала, какой будет в Украине эта зима