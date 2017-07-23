За поребриком в который раз после избрания Трампа вместо шампанского надо пить валидол, – политолог

Популярный в Украине политолог и блогер Сергей Таран в своем блоге пишет о том, что, когда после инаугурации президента Трампа формировался новый штат Белого дома Курта Волкера рассматривали кандидатом на одну из влиятельных должностей. Потом что-то не сложилось, и вот Волкер дождался – он теперь ответственный за урегулирование украино-российского конфликта.
По словам Сергея Тарана, с другой стороны, назначение на эту должность политика, связанного с высшим политическим истеблишментом – свидетельство статуса, который предоставляет Белый дом украинскому вопросу. А то, что этот политик из окружения «русофоба» Маккейна – свидетельство того, каким будет позиция США по этому вопросу. «Курт Волкер – хорошо знает Украину, и я точно знаю, поддерживает хорошие контакты с действующими украинскими политиками... Очевидно, за поребриком в который раз после избрания Трампа вместо шампанского надо пить валидол», – резюмировал Сергей Таран.
Между тем, Курт Волкер уже успел провести несколько дней в Донбассе и заявил, что там сейчас идет настоящая война, а не «замороженный» конфликт.