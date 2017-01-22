Таран: президент дав зрозуміти Заходу, що нова адміністрація в США не змусить Україну жертвувати національними інтересами

Вже не перший рік Україна веде перемовини зі своїми західними партнерами щодо заходів, які повинна виконувати Росія в рамках мінських домовленостей. Час від часу Захід пропонує Україні зробити певні поступки і для Заходу буде добре, якщо Україна таки пристане на певні поступки, адже можна буде тоді європейцям прозвітувати перед своїми виборцями, що вони примирили Україну і Росію. Про це в ефірі одного з українських телеканалів зазначив політолог Сергій Таран.
«Ми ж продовжуємо стояти на тому, що спочатку мають бути проведені безпекові заходи, а вже потім політичні, тобто вибори. Дискусія точиться два роки і жодних вибрів не відбулося», – зазначив політолог.
За його словами, з приходом до влади в США Дональда Трампа багато хто на Заході почав сподіватися, що республіканець таки натисне на Україну і компроміс буде досягнуто будь-якою ціною. Президент Порошенко в цьому випадку зіграв на випередження, символічно, заявивши сьогодні про недопустимість переступати через загальнонаціональні цінності України. Президент дав чіткий сигнал заходу, що незважаючи на зміну адміністрації США, Україна не буде поступатися, навіть, якщо у нового керівництва США є менше інтересу до того, що відбувається у світі.