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Сергій Таран: «Європейський сепаратизм» набирає обертів

Сергій Таран: «Європейський сепаратизм» набирає обертів
Як передає replyua.net, все частіше перші шпальти європейських газет рясніють заголовками про те, що Шотландія вийде зі складу Великобританії, Каталонія у 2017 році відокремиться від Іспанії... На думку політолога Сергія Тарана, більшість «сепаратистських» рухів, підтримані в Європі, але аж ніяк не Росією, а офіційною владою, завдання якої наділити свої регіони більшими повноваженнями. Тому нічого спільного з тим сепаратизмом, який панує на Донбасі, вони не мають.

«Заяви про «європейський сепаратизм» дехто сприймає як ознаку кризи Євросоюзу, особливо радіють московитські ЗМІ та сателіти Путіна, які працюють у Європі на нафтові гроші Кремля і розказують, що тепер з ЄС не просто вийдуть країни, а навіть самі країни розпадуться зсередини. Насправді все навпаки. Більшість так званих «сепаратистських» рухів мають особливі відносини євроструктурами і відповідають філософії творення Євросоюзу, яка полягає у тому, аби передати якомога більше повноважень саме у регіони. У цьому сенсі між «сепаратистами» і євробюрократими існує чіткий ідеологічний альянс, але не більше того», – зазначив Сергій Таран.

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