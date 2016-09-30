Олександр Сотник: Грузія, Україна, Сирія – Путін готує світ до ядерної війни

Як передає replyua.net, створена російським президентом Володимиром Путіним система не здатна існувати довго. Однак, до свого краху нинішній російський лідер цілком здатний буде розв'язати нову світову війну. Подібними побоюваннями з Крим.Реалії поділився російський опозиційний журналіст Олександр Сотник, який через політичні переслідування покинув Росію.
«Якщо, умовно кажучи, « Путін існує», тобто країною править саме він одноосібно, а не група силовиків з його найближчого оточення, можливість війни зростає в арифметичній прогресії. При цьому я маю на увазі в тому числі ядерну війну», - застеріг Сотник.
За словами журналіста, відомий вчений в галузі механіки рідини і газу, академік РАН Юрій Рижов повідомив йому, що російські ракети знаходяться в жахливому стані і термін їх зберігання та бойового дії закінчився ще в 1997 році. Тому в разі гіпотетичного ядерного конфлікту лише мала їх частина здатна буде долетіти до мети. «Я думаю, що в разі такого сценарію Путін буде діяти як терорист, і, якщо щось і вибухне, то це будуть раніше закладені в окремих країнах Заходу ядерні бомби. Притому ці вибухи цілком можуть розпочатися від імені умовного противника ІГІЛа, а Путін тим часом може увійти в країни Балтії, Молдову або почати повномасштабну інтервенцію в Україну з боку Криму», - міркує журналіст.
На думку Олександра Сотника, Володимир Путін дуже хоче зробити те, чого не вдалося свого часу комуністам, тобто дійти до повноцінного зіткнення з Заходом. «Так, спочатку він, дійсно, хотів домогтися визнання з боку Європи і США. Але зараз, я думаю, він уже зрозумів, що цього визнання не буде, і вирішив увійти в історію не просто як «поганий хлопець», а як найгірший хлопець всіх часів і народів. Він хоче нехай негативного, але величчя. Його просто розпирає від цього і це помітно не тільки політологам, експертам, а й звичайним спостерігачам. Звичайно, до останнього моменту він буде боятися натиснути на кнопку сам, але логіка війни може змусити його до цього. Тут велику роль відіграє особистісний фактор. Путін ненавидить Захід. При цьому у мене є відчуття, що найсерйозніші провокації можуть трапитися в переддень американських виборів», - прогнозує Сотник.
При цьому російський журналіст наголосив на тому, що час грає не на боці Путіна. Економіка Росії вже не здатна підтримувати агресивні амбіції Кремля, і війна можлива лише в найближчі роки, після чого почнеться неминучий процес розпаду країни, якому не зможуть перешкодити навіть в рази посилені репресії.
«З одного боку, грошей начебто і немає, але саме це і може підштовхнути Путіна до відчайдушного кроку. І, якщо я правий і Путін побудував фашистську систему – то війну він розв'яже обов'язково. Якщо Захід буде продовжувати «умиротворяти агресора», і не турбуватиметься тим, щоб його зупинити, такий сценарій буде найімовірнішим. З іншого боку, Росія в силу об'єктивних причин не залишиться в колишніх геополітичних умовах щодо путінізму. Але, на відміну від процесу розпаду СРСР, який стався відносно безкровно, під час розпаду російської імперії проллється велика кров. Вирощена режимом популяції люмпенів надто велика держава, інфраструктура зруйнована, а місцеві князьки швидко окреслять межі своїх «вотчин» і наберуть свої армії, в яких тільки й можна буде щось заробити. Але ці вояки, як от «ДНР» чи «ЛНР» почнуть тероризувати громадян і лиходіяти. Це може початися вже через два роки», - припускає журналіст.
На свою долю Олександр Сотник не скаржиться, хоча й визнає, що путінський режим його вигнав з Росії. Олександр Сотник не приховує, що після погроз вбивством з боку ФСБ знаходиться в Грузії. Однак і тут він не відчуває себе в безпеці, особливо після продемонстрованого на центральних російських каналах сюжету, присвяченому йому. «Схоже, мене перевели в розряд особистих ворогів Кремля. Думаю, що зі мною розправляться так само, як з Піонтковським. Якщо проти мене порушать кримінальну справу за 282 статтею, мої оператори також будуть під ударом. Таким чином, у чекістів з'явиться можливість закрити мій канал», - припускає журналіст.
Проте, Сотник не має наміру згортати свою діяльність, і на даний момент продовжує роботу над статтями і відео-інтерв'ю з експертами.
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