Волонтер: «Если мы хотим, чтобы нас уважали, мы должны уважать сами себя»

Роман Доник, известный волонтер, на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что Михаил Саакашвили потребовал к себе дополнительного внимания и уважения со стороны прессы, однако сам грузинский политик ведет себя по отношению к высокопоставленным украинским лицам, как пьяная хабалка на рынке, информирует replyua.net.
«При этом он де юре и де факто не просто никто, но скорее объект со знаком минус - скрывающийся от уголовного преследования, подозреваемый. Если мы хотим, чтоб нас уважали в мире, нужно прежде всего уважать самим себя. И да, ругать свою власть мы можем. Но это наша власть. Нами выбранная», - подчеркивает Доник.
По его словам, если украинцы что-то накосячили, они потом сами будут это исправлять, но при этом не нужно извне рассказывать им о том, как эти косяки исправить. Волонтер добавил, что журналисты, работающие в Украине, - они тоже наши, и, если они чем-то не понравились Саакашвили, он может поискать журналистов в других государствах, к примеру, в родной ему Грузии.