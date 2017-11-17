Требовать патриотизма от «планктона», который пришел на концерт Лорак, просто глупо, – Роман Доник

Который день подряд общественные деятели, политические эксперты, известные украинцы возмущаются выступлением Ани Лорак в Киеве, которая позволила себе впервые за три года вернуться в Украину и выступить киевском дворце «Украина». Своими мыслями в Facebook поделился и военный волонтер, известный украинский блогер Роман Доник.
По его словам, без сомнений, нужно продолжать бороться с такими, как Лорак, требуя от таких артистов прекратить выступление в Украине, если для них важнее деньги, чем достоинство собственной страны. Блогер отмечает, что также следует бороться за то, что были внесены соответствующие изменения в законодательную базу, которая позволила бы колоборантов назвать колоборантами, но не следует бороться с жизнерадостным «планктоном», наворовавшим «бабла» и позволяющим себе посещать концентры Лорак и компании, потому что это планктон – тот самый вид, отдельных представителей которого называют офисным. Они думают и живут желудком.
Доник отмечает, что, если запретить такому «планктону» что-то делать, они после нескольких попыток обойти запрет, не будут это делать, но пока им это не запрещено, требовать от них какой-то сознательности или патриотизма глупо и злиться на них – то же самое, что злиться на холодный дождь или весеннюю слякоть, это неприятно, но неизбежно, как грязь под ногами на фронтовой дороге – неприятно, мокро, скользко, но нужно идти и ехать, потому что цель впереди.