Роман Доник рассказал, как простые украинцы могут превратиться в барыг

Как передает replyua.net, известный украинский блогер и военный волонтер Роман Доник в своем блоге поделился своими рассуждениями о том, что было бы, если бы Саакашвили стал президентом условной страны в сегодняшних реалиях.
Как пишет Доник, одним из первых указов на посту президента Саакашвили был бы указ о начале войны с США, потому что они там все барыги, потому что Саакашвили сообщили, что они хотят его страну продать в рабство инопланетянам. Далее последовало заявление президента США: «Мы никому не угрожали, мы с вами дружим, мы не поддерживаем контактов с внеземными цивилизациями, это какая-то ошибка». На что «реформатор» бы ответил, что не стоит слушать продажных барыг, ведь лично президент США звонил его знакомым инопланетянам и предлагал всех людей по хорошей цене. Они там все барыги.
По словам Доника, далее вмешался бы парламент условной страны, обратившись в Саакашвили «господин президент, нельзя так. США наши стратегические партнеры, они наши друзья. На что Саакашвили бы приказал немедленно воевать. Барыги из США купили парламент, ему недавно звонил знакомый инопланетянин, который по его просьбе прослушивает все переговоры и сказал, что американские барыги купили наших барыг за пирожки с маком. После такой реакции гаранта начал уже негодовать народ условной страны, заявив, что не собирается воевать из-за неадекватности президента. На что Саакашвили бы ответил, что это происки барыг, которые купили народ. Весь народ превратился в барыг, нужно немедленно запускать полицейский спецназ на разгон народа.