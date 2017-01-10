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СпецтемаБлогер о Ющенко: оказывается, человек, за поддержку которого нам пробивали головы, оказался с хорошей гнильцой

Доник: НАТО перебросило в Польшу рекордное количество танков, которые окажутся за нашими спинами

Доник: НАТО перебросило в Польшу рекордное количество танков, которые окажутся за нашими спинами
Известный украинский блогер и волонтер Роман Доник на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что тот факт, что Североатлантический альянс укрепляет свою оборону – это, конечно, хорошо, вот только НАТОвские танки будут защищать границы альянса, тогда, когда мы уже свои защищать не сможем, а, значит, просить поддержку у союзников можно, но рассчитываться придется только на свои силы.

«В случае войны танки НАТО будут защищать свои границы на остатках наших территорий и это прогнозируемо. Нравится нам или не нравится, но за нас никто воевать не будет и защищать нас тоже, в буквальном плане, никто не будет, никто не отдаст за нас свою жизнь, а редкие исключения только подтверждают правило. Давайте реально смотреть на вещи – мы лишь маленькая часть большого плана по защите от РФ. Нам выпала самая сложная и тяжелая роль, и слава Богу, что она совпадает с нашими планами», – написал Роман Донник.

Блогер призывает всех не тешить себя иллюзиями о танках НАТО, которые могут прийти на помощь, ведь все, что будет происходить, будет происходить с нами и на нашей земле и все, что происходит, уже происходит на нашей земле. «Рыцари в блестящих доспехах для нас – это наши рыцари в грязном пикселе на нулевых опорниках, потому что других можем не увидеть и не дождаться», – резюмировал волонтер.
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