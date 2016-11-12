Доник сообщил скандальные подробности трудовой деятельности 24-летней помощницы Авакова

Роман Донник на своей странице в Facebook рассказал о том, как Министр внутренних дел Украины нарушил законодательство, назначая своим заместителем 24-летнюю Анастасию Дееву – об этом передает replyua.net.
Доник разместил на своей странице копию библиографической справку Анастасии Деевой, поданной ей в Министерство внутренних дел Украины при приеме на работу в качестве заместителя министра Арсена Авакова. В соответствии с документом, девушка получила высшее образование в Киевском национальном университете им. Т.Шевченко по специальности «политология» в 2015 году и при этом имеет трудовой стаж 10 лет. Также справка содержит информацию о ее трудовой деятельности. В ней сообщается, что с февраля 2013 года по нынешнее время Деева выполняла работу для Департамента секретариата Министра иностранных дел Украины по гражданско-правовому договору. Напоминаем, что Деева была назначена на должность заместителя министра внутренних дел 26 октября текущего года, однако еще в июле текущего года представлялась как его заместитель министра внутренних дел по международным и социальным проектам.
По мнению блогера, с попустительства Авакова в справке Деевой указана недостоверная информация – у девушки в 24 года ну никак не может быть 10 лет трудового стажа. Следует отметить, что, фактически, достоверно известно, что Деева имеет почти четыре года трудового стажа – с февраля 2013 года и по ноябрь 2016 года, если учесть, что она работала непрерывно. Что же касается ее учебы в ВУЗе, который она окончила в 2015 году, то срок ее обучения не считается трудовым стажем в понимании стажа работы по специальности. При этом он учитывается при начислении пенсии, и то, только в том случае, если Деева сама платила во время учебы в университете за себя страховые взносы в Пенсионный фонд Украины. При этом даже если считать время учебы в ВУЗе «временем работы по специальности», то этот стаж, и стаж, полученный ею при работе по гражданско-правовому договору, не суммируются, а «накладываются» один на другой. Таким образом, если считать, что Деева вступила в университет осенью 2010 года, то ее «трудовой стаж» может составлять лишь шесть лет. Возникает закономерный вопрос, откуда у Деевой еще четыре года трудового стажа?
Как известно, дети имеют право на работу с согласия родителей с 14 лет, однако только во время каникул и не более 24 часов в неделю. Таким образом, стаж ее работы с 14 до 16 лет не может составлять более 9 месяцев, даже если она работала все каникулы напролет. С 16 лет девушка уже могла быть зарегистрирована как частный предприниматель. Все время, которое она осуществляла свою предпринимательскую деятельность, считается ее трудовым стажем. 16 лет ей исполнилось в марте 2008 года, а это значит, что, даже если все время, с 2008 года Деева не прекращала предпринимательскую деятельность, стаж ее работы не может превышать 8 с половиной лет. Даже если к этим 8 годам шести месяцам прибавить еще 9 месяцев, десять лет ну никак не получается. Как шутили пользователи социальных сетей, девушка могла работать в местах, где год считается за два, например – в психической больнице, однако, когда?
Не менее спорным вопросом является назначение ее на должность заместителя министра внутренних дел по международным и социальным проектам, непосредственно занимающегося реализацией проекта патрульной полиции. Многие пользователи социальных сетей задают вопрос, неужели может быть заместителем министра внутренних дел по таким вопросам человек, который сам никогда не работал в полиции, да еще и имеет образование политолога? Несмотря на то, что эта должность относится к должностям государственных служащих категории «В», проведение конкурса при назначении на которую не является обязательным, неужели не стоило его провести, особенно, если на кону стоит такой важный проект, как патрульная полиция? Неужели в Украине не нашлось кого-то более опытного и квалифицированного, чем 24-летняя красавица, проработавшая после окончания ВУЗа по гражданско-правовому договору в Секретариате МИД Украины всего полтора года?
Доник пишет: «Вот совсем без сексизма. Есть система МВД, которая должна защищать закон. Ключевое слово. Чтоб все было по закону. И тут министр этого ведомства рисует 24 летней барышне 10 лет трудового стажа. Еще раз. министр ведомства, которое должно ловить обманщиков и воров, на голубом глазу обманывает вас всех». Однако, не стоит обвинять в случившемся лишь Арсена Авакова , ведь согласно закона «О государственной службе» кандидатуры заместителей министров подбирает лично Премьер-министр Украины – Дееву в министерство могли привести совсем другие люди.
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