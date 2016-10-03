Доник: Каждый украинец, который пересекает границу с Россией, рискует загреметь за решетку



Как



«Народ, ну вы, правда, так наивны? Вы, правда, думаете, что вас это не коснется? Каждый из вас пересекший границу с Российской Федерацией второй раз за два года может быть обвинен в шпионаже. Каждый из вас видел по дороге или в самой России военную технику, машины или военных. Каждый из вас потом этим делился. Кто в соцсети, кто за стаканом пива, кто в постели. Но все это может быть трактовано, как чистой воды шпионаж», – написал Роман Доник в Facebook.



По его словам, именно поэтому любого украинца могут задержать по подозрению в шпионаже. А потом годами вести следствие и выяснять, вы просто идиот или получали за этот рассказ деньги от разведки и госдепа



Горячая тема: В окупованому Криму розповіли як Поклонська ненароком загнала Кремль в глухий кут Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Как передает replyua.net , известный украинский волонтер Роман Доник считает, что задержание украинского журналиста «Укринформа» в Москве по обвинению в шпионаже – это естественный процесс во время российско-украинской войны, которая не прекращалась.«Народ, ну вы, правда, так наивны? Вы, правда, думаете, что вас это не коснется? Каждый из вас пересекший границу с Российской Федерацией второй раз за два года может быть обвинен в шпионаже. Каждый из вас видел по дороге или в самой России военную технику, машины или военных. Каждый из вас потом этим делился. Кто в соцсети, кто за стаканом пива, кто в постели. Но все это может быть трактовано, как чистой воды шпионаж», – написал Роман Доник в Facebook.По его словам, именно поэтому любого украинца могут задержать по подозрению в шпионаже. А потом годами вести следствие и выяснять, вы просто идиот или получали за этот рассказ деньги от разведки и госдепа США . И да, ваш куратор из украинской разведки может просто читать ваши посты. Вы не сможете доказать обратного. Для того чтоб доказать, что это не так, могут уйти годы, резюмировал волонтер.